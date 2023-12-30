Протести в Белграді: студенти заблокували вулиці міста на добу
Очікується, що в суботу, 30 грудня, до мітингу можуть долучитися тисячі людей
Протест у столиці Сербії проти фальсифікації виборів розростається. У п'ятницю, 29 грудня, сербські студенти оголосили про блокування вулиць на 24 години. Про це повідомляє Associated Press.
Студенти встановили невеликі намети, столи та стільці, принесли їжу та ковдри та ввімкнули гучну музику у своєму тимчасовому таборі біля штаб-квартири уряду, заявивши, що залишаться на місці до початку чергового зібрання опозиції, запланованого на суботу.
Через акції у п'ятницю в Белграді утворилися величезні затори.
Представники опозиції заявили, що не планують жодного насильства, але й не приймуть несправедливі вибори і будуть боротися усіма демократичними методами.
Очікується, що в суботу, 30 грудня, до мітингу можуть долучитися тисячі людей.
Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, ввечері у Белграді розпочався мітинг із вимогою скасувати підсумки парламентських виборів, на яких перемогла «Сербська прогресивна партія» (СПП) президента Олександра Вучича.
Увечері 24 грудня у Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії. Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда. Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які, за словами опозиції, відбулись з численними порушеннями.
Як повідомлялося, виконувач обов'язків мера Белграда Александр Шапич назвав протести опозиції у сербській столиці «майданізацією» і заявив про «непоправний» збиток будівлі мерії.
Коментарі — 0