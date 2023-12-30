Протести в Белграді: студенти заблокували вулиці міста на добу

Очікується, що в суботу, 30 грудня, до мітингу можуть долучитися тисячі людей

Протест у столиці Сербії проти фальсифікації виборів розростається. У п'ятницю, 29 грудня, сербські студенти оголосили про блокування вулиць на 24 години. Про це повідомляє Associated Press.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Студенти встановили невеликі намети, столи та стільці, принесли їжу та ковдри та ввімкнули гучну музику у своєму тимчасовому таборі біля штаб-квартири уряду, заявивши, що залишаться на місці до початку чергового зібрання опозиції, запланованого на суботу.

Сербські студенти встановили намети у Белграді фото: AP

Через акції у п'ятницю в Белграді утворилися величезні затори.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представники опозиції заявили, що не планують жодного насильства, але й не приймуть несправедливі вибори і будуть боротися усіма демократичними методами.

Через акцію протестувальників у місті утворилися затори фото: AP

Очікується, що в суботу, 30 грудня, до мітингу можуть долучитися тисячі людей.

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, ввечері у Белграді розпочався мітинг із вимогою скасувати підсумки парламентських виборів, на яких перемогла «Сербська прогресивна партія» (СПП) президента Олександра Вучича.

Увечері 24 грудня у Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії. Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда. Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які, за словами опозиції, відбулись з численними порушеннями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, виконувач обов'язків мера Белграда Александр Шапич назвав протести опозиції у сербській столиці «майданізацією» і заявив про «непоправний» збиток будівлі мерії.