Український посол в Сербії звернувся до депутатів, які хочуть визнати незалежність Косова

«У часи військових дій будь-які кроки на міжнародній арені мають бути як ніколи обережними і виваженими»

Посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач відреагував на пропозицію від нардепа партії «Європейська Солідарність» Олексія Гончаренка про визнання Косова, назвавши його заяву «ситуативною», та порадив депутату опанувати Конституцію. Відповідну заяву Володимир Толкач зробив в інтерв’ю «Главкому».

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«Я б порадив йому взяти Конституцію до рук і почитати, хто формує засади зовнішньої політики в Україні та хто їх реалізує. У часи військових дій будь-які кроки на міжнародній арені мають бути як ніколи обережними і виваженими… Заяви про визнання незалежності Косова при тому, що ми послідовно виступаємо за забезпечення функціонування основоположних принципів міжнародного права – це ситуативні заяви», – сказав він.

Також Володимир Толкач зазначив, що війна між Косовим і Сербією відповідає інтересам Путіна, який прагне зруйнувати європейську єдність. Однак нагнітання напруги в темі сербсько-косовських непорозумінь відбувається здебільшого в інформаційному полі, головним ретранслятором яких виступає українська інтернет-спільнота.

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«Якщо подивитеся, то самі зможете в тому переконатися. Українці зараз особливо болісно сприймають питання війни та миру. Саме через це будь-які спекуляції щодо конфлікту в Косові викликають збурення всієї української Facebook-спільноти. Ми бачили це й у серпні (якраз тоді, коли Белград і Приштина не порозумілися через відмову косоварів дозволяти використання сербських автомобільних номерів – «Главком»)», – розповів посол України в Сербії.

Нагадаємо, народний депутат партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що Україні потрібно визнати незалежність Косова.