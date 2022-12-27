Сербія проти Косова. Посол пояснив, на чиєму боці Україна

Володимир Толкач: «Україна не визнає Косово незалежною державою»

Між Сербією і частково визнаним Косово спалахнув черговий конфлікт. Переполох пов’язаний із бажанням косовських сербів створити асоціацію сербських муніципалітетів у північній частині власне Косова. Проте це не варто розглядати як спробу Белграда забезпечити собі плацдарм для подальшого наступу на Приштину за зразком «ЛДНР» сербського розливу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Сербії Володимир Толкач.

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Створення сербських анклавів є частиною виконання мирного плану, відомого як Брюссельські угоди. «Не думаю, що треба розглядати створення будь-яких сербських анклавів, як наступ. Це всього лише один з пунктів Брюссельської угоди», – вважає Володимир Толкач.

Брюсельська угода. Договір датований 2013 роком між Сербією та Косовом. Переговори велися під егідою ЄС. Кінцева редакція документа містить положення про інтеграцію муніципалітетів, де більшість населення складають серби на двох умовах. Усі судові питання регулюються законодавством Косова, але косовські серби мають складати більшість у певних судових колегіях; колегія (окружний суд Мітровиці) має засідати в Північній Митровиці. Правоохоронні функції має здійснювати косовська поліція, але регіональним командиром поліції в районах, де проживає більшість сербів, має бути косовський серб, обраний зі списку, наданого муніципалітетами косовських сербів.

На думку дипломата, питання забезпечення прав сербів є одним із переліку щодо розвитку демократії. «І якщо таке питання зафіксували у домовленостях, то воно має бути реалізоване тим чи іншим чином. Тому говорити про створення «ЛНР\ДНР» немає сенсу. Адже державність Косова є дуже суперечливим питанням з точки зору міжнародного права», – наголосив він.

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Толкач нагадав, що Україна не визнає Косово незалежною державою. «Саме тому українська позиція полягає в тому, щоб виступати за територіальну цілісність Сербії. Ми мусимо поважати ці принципи міжнародного права. Отож створення сербських анклавів є частиною виконання мирного плану, відомого як Брюссельські угоди», – підсумував посол.

До слова, незважаючи на зацікавленість Росії у конфлікті Сербії та Косово, її участь тут не вирішальна.