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Україну офіційно запрошено на саміт НАТО в Гаазі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україну офіційно запрошено на саміт НАТО в Гаазі
Українська делегація взяла участь у весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО
фото: Facebook/Соломія Бобровська

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій йдеться про шлях України до членства в НАТО

Українська делегація на сесії Парламентської асамблеї НАТО у США домоглася офіційного запрошення України на червневий саміт Альянсу, яки відбудеться в Гаазі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Соломію Бобровську.

У фінальній резолюції, ухваленій на сесії в Дейтоні, було вказано, що шлях України до членства в НАТО незворотній. Також Україна має стати учасницею майбутнього саміту.

Нагадаємо, як повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу, який цього року проходитиме у Гаазі. Брекельманс також підтвердив, що на саміті НАТО буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Саміт відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт.  Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

Мета візиту Трампа офіційно не озвучена, очікується, що він приєднається до ключових обговорень на саміті, який відбудеться 24–25 червня у Гаазі – місті, де народився нинішній генсек НАТО Марк Рютте.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виступали проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня 2025 року в Гаазі.

Як відомо, за оцінками розвідки Німеччини, Росія готується до великої війни з НАТО. У доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) мовиться, що Кремль розглядає стосунки з Заходом як системний конфлікт і готовий використати силу, аби досягти своїх цілей.

До слова, президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестрелло наголосив на тому, що путінська Росія є головною загрозою для країн-членів Альянсу та всього демократичного світу.

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Теги: НАТО депутат саміт

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