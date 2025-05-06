Реформа ЗСУ за доктриною застосування військ НАТО. Залужний розповів про нюанс

Реформа ЗСУ за доктриною НАТО виявилася неефективною у разі повномасштабного вторгнення

Реформа ЗСУ за доктриною застосування військ НАТО не передбачала ведення війни на широкому фронті, з яким Сили оборони Україні зіштовхнулися з початком широкомасштабного вторгнення Росії. Про це у своїй статті на «Мілітарному» написав посол України у Великій Британії, Головнокомандувач ЗСУ у 2021-2024 роках Валерій Залужний, повідомляє «Главком».

Він відзначає, що у доктрині застосування військ НАТО більшість операцій має експедиційний характер і обов'язкову колективний складник. А тому управління такими діями буде суттєво відрізнятися від повномасштабної війни.

Відповідно до доктрини НАТО операції розрізняють:

на стратегічний рівень

на оперативний рівень

на тактичний рівень

На стратегічному рівні збройні сили застосовуються в рамках політичної структури як частина колективної стратегії з метою досягнення стратегічних цілей альянсу.

Оперативний рівень – рівень, на якому кампанії й основні операції плануються, проводяться і підтримуються з метою досягнення стратегічних цілей в театрі або районах проведення операцій.

А на найнижчому рівні – тактичному – збройні сили застосовуються для виконання військових завдань і досягнення цілей, що своєю чергою, забезпечують успішне виконання завдань на оперативному і стратегічних рівнях.

Доктрина НАТО передбачає, що для проведення операцій створюється об’єднаний або міжвидовий штаб, де особовий склад не є постійним і з різних країн. Такий підхід не надто дієвий у разі ведення широкомасштабної війни.

«Безпрецедентний розмах збройного вторгнення потребував значного збільшення кількості органів та пунктів управління. У першу чергу, це пов’язано зі збільшенням просторових розмірів районів ведення бойових дій та кількості військ, які залучалися до них», – зазначив Валерій Залужний.

Влітку 2022 року система управління ЗСУ на стратегічному рівні управлялася Генеральним штабом, а на оперативному й оперативно-тактичному рівні було 24 різних органів управління. Зважаючи, що відповідно до принципів і стандартів НАТО на початок широкомасштабного вторгнення ЗСУ фактично мали на стратегічному рівні один орган управління, а на оперативному рівні п’ять, то очевидно, що відбулося збільшення в чотири рази за декілька місяців.

«За браком часу ці тимчасові органи управління інколи комплектувалися оперативним складом одночасно з 10-ти або більше різних військових частин та установ ЗСУ», – написав Валерій Залужний.

Враховуючи необхідність їхнього навчання, набуття досвіду, а також інтенсивність зміни обстановки, такі органи управління не були ефективними виконавцями.

Нагадаємо, Залужний назвав найбільш ефективну зброю на фронті. Найбільш ефективною зброєю, яка допомогла змінити ситуацію на полі бою в Україні, виявилися дрони. Масове використання дронів у бойових діях змусило українців почати самостійно розробляти та випускати нові БпЛА.

Також Залужний пояснив, що перемога України повністю залежить від впровадження інновацій та новітніх технологій, оскільки війна стала «іншою».