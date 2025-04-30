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Скільки військових може зібрати Європа для місії в Україні: дані The Times

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Скільки військових може зібрати Європа для місії в Україні: дані The Times
Литовська міністерка оборони: «У Росії 800 тис. військових. Якщо ми навіть не можемо зібрати 64 тис., значить, ми дійсно слабкі»
фото: Reuters

Велика Британія і Франція схиляються до відправки інструкторів на захід України, а не повноцінного сухопутного контингенту

Європейським країнам буде непросто зібрати 25 тис. військовослужбовців для участі в місії зі стримування в Україні. Причина – хронічна нестача особового складу і недостатнє фінансування армій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британську газету The Times.

Видання The Times отримало доступ до рідкісних обговорень між міністрами оборони та військовими главами країн Європи. На зустрічах обговорювали план створення «коаліції рішучих» – добровольчого контингенту, який у разі укладення мирної угоди мав би бути направлений в Україну.

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент чисельністю до 64 тис. військовослужбовців. Лондон висловив готовність надати до 10 тис. осіб. На наступних зустрічах у Брюсселі міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрати 25 тис. осіб буде вкрай складно.

Згідно з Times, Велика Британія і Франція тепер схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту.

Тож союзники тепер роблять ставку на:

  • навчання українських військ;
  • переозброєння ЗСУ;
  • забезпечення захисту з повітря і моря.

На зустрічі 10 квітня міністри висловлювали стурбованість амбіціями Лондона. Наприклад, литовський міністр оборони Довіле Сакалієне прямо сказала: «У Росії 800 тис. військових. Якщо ми навіть не можемо зібрати 64 тис., значить, ми дійсно слабкі».

Союзники вказали, що для підтримки контингенту чисельністю 64 тис. осіб буде потрібно до 256 тис. військовослужбовців з урахуванням ротації.

Нагадаємо, британські миротворці, направлені в Україну, можуть зіткнутися з судовим переслідуванням на основі законів про права людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Джон Хілі, міністр оборони Великої Британії, відхилив заклики до відступу від Європейської конвенції з прав людини (ЄСПЛ), попри побоювання, що британські солдати можуть стати мішенню російського «правового наступу».

Як зазначає видання, у листі міністр підтвердив, що британський контингент не буде бойовою силою, а лише забезпечуватиме навчання українців.

Також Україна готує деталі того, як може функціонувати військовий контингент партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

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Теги: НАТО військові

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