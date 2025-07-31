Уряд спростив виробництво боєприпасів для Сил оборони

Урядова постанова гарантує, що запущені виробничі процеси не зупиняться

Кабінет міністрів унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Як повідомили у Міноборони, відповідну постанову № 902 від 16 липня 2025 року «Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів» ухвалили на засіданні уряду. У документі затверджений порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур. Також внесені зміни до інших постанов для узгодження з новим порядком.

Підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, відповідно до порядку реалізації експериментального проєкту, продовжують роботу. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.

Крім того, усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше відповідно до постанови №763, продовжують свою дію на період дії нового порядку. Тобто виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

Також будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві.

Уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, що мають необхідні технології та компетенції оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.

Нагадаємо, Сполучені Штати за весь час повномасштабної війни в Україні надали допомогу на загальну суму понад $120 млрд. З них більшість – це постачання озброєнь.

До слова, Північна Корея зараз постачає до 40% російських боєприпасів для війни в Україні. Путінські солдати отримують від Кім Чен Ина, зокрема, балістичні ракети та артилерійські системи. Росія надає Північній Кореї гроші та технології натомість, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.