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На Миколаївщині спалахнув склад боєприпасів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Миколаївщині спалахнув склад боєприпасів
Причина виникнення пожежі уточнюється
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місці події працюють підрозділи ДСНС, осередок займання локалізовано

Сьогодні, 7 липня близько 10.00, в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили оборони Півдня України.

Причина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація.

За даними Сил  оборони Півдня, на місці події працюють підрозділи ДСНС, осередок займання локалізовано.

«Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці. Військовим командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі. Адже кожна одиниця матеріально-технічних засобів береже життя і здоров’я наших воїнів на передовій», – зазначають Сили оборони Півдня.

До слова, 7 липня Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

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Теги: Миколаївщина боєприпаси склад зброї війна

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