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Майже половина боєприпасів у РФ є північнокорейськими – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Майже половина боєприпасів у РФ є північнокорейськими – розвідка
КНДР має величезні запаси боєприпасів
фото: RFE

Кремль отримує від Кім Чен Ина балістичні ракети та артилерійські системи

Північна Корея зараз постачає до 40% російських боєприпасів для війни в Україні. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає «Главком».

Путінські солдати отримують від Кім Чен Ина, зокрема, балістичні ракети та артилерійські системи. Росія надає Північній Кореї гроші та технології натомість, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.

«Північна Корея має величезні запаси, і виробництво триває цілодобово», – розповів Буданов.

Нагадаємо, Росія та Північна Корея почали будівництво автомобільного мосту через річку Туманна. Це називають «знаковим етапом для відносин двох країн». Прем'єр Росії Михайло Мішустін заявив, що будівництво мосту є «знаковим етапом для відносин двох країн і символізує прагнення Москви та Пхеньяну до зміцнення дружніх відносин і нарощування міжрегіонального співробітництва».

Також Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. 

Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї.

А у квітні повідомлялося, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад $20 млрд і допомагає Пхеньяну придбати ще більше високотехнологічної зброї. 

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Теги: Північна Корея війна росія Україна боєприпаси

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