Скільки грошей США витратили на допомогу Україні: дані інституту Кіля

Обсяг допомоги США Україні перевищив $120 млрд





Сполучені Штати за весь час повномасштабної війни в Україні надали допомогу на загальну суму понад $120 млрд. З них більшість – це постачання озброєнь. Про це повідомляє агентство «Главком», посилаючись на дані Кільського інституту світової економіки. Зі звіту випливає, що станом на квітень 2025 року загальний розмір допомоги Києву від США склав $123,3 млрд.

При цьому на суто військову допомогу було виділено $69,5 млрд. Фінансова допомога посіла друге місце за обсягом із показником у $50,1 млрд.

Зазначається, що розмір гуманітарної допомоги на фоні цих витрат американського бюджету був незначним – лише на ці цілі Вашингтон виділив $3,7 млрд. «Вперше з червня 2022 року Європа перевершила Сполучені Штати за загальним обсягом військової допомоги – із загальним обсягом 72 мільярди євро порівняно з 65 мільярдами євро від Сполучених Штатів. Однак це збільшення розподілене нерівномірно по всьому континенту: країни Північної Європи та, зокрема, Велика Британія значно збільшили свою допомогу, тоді як інші, такі як Німеччина, продовжували надавати помірні суми», – йдеться у звіті.

За даними аналітиків Кільського інституту світової економіки, у травні поточного року будь-яку американську допомогу Києву фактично призупинили. До липня Вашингтон не направив Києву жодного центу.

Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

Раніше, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

До слова, Путін пригрозив Заходу через підтримку України. Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на форумі «Все для перемоги» заявив, що курс, якого Захід дотримується щодо Росії, на його думку, «призводить лише до погіршення ситуації».