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Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва боєприпасів у Підмосковʼї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва боєприпасів у Підмосковʼї
Поблизу міста Краснозаводськ зафіксовано серію вибухів
фото: Facebook/Генштаб

Підприємство виробляє піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема бойові частини для «Шахедів»

У ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили Краснозаводський хімічний завод у Московській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed. Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

«Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня у Московській області у місті Краснозаводськ пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що населений пункт атакують безпілотники та у місті пролунало щонайменше сім вибухів.

Раніше підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що розташований у Воронезькій області Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб та ССО.

До слова, Росія атакувала Харків та Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

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Теги: росія завод боєприпаси

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