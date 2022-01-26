В окрузі загиблого нардепа Полякова стартував виборчий процес
ЦВК виділила понад 14,5 мільйонів гривень на довибори в Раду на окрузі № 206
Сьогодні, 26 січня, розпочинається виборчий процес на проміжних виборах народного депутата, що відбудуться в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) 27 березня.
Центральна виборча комісія прийматиме документи для реєстрації кандидатів до 24 лютого, згідно із календарним планом, затвердженим ЦВК.
Отже, до 4 лютого триватиме процедура утворення окружної виборчої комісії, до 11 березня – утворення дільничних виборчих комісій.
Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати відбуватиметься до 24 лютого. ВК ухвалює рішення про реєстрацію кандидата не пізніше, ніж на 5-ий день з дня прийому документів.
Розпочинати агітацію кандидат може наступного дня після реєстрації, а протягом 10 днів після реєстрації має відкрити рахунок свого виборчого фонду.
27 березня – день голосування.
Офіційні результати виборів ЦВК має встановити не пізніше 11 квітня.
Раніше ЦВК затвердила обсяг коштів з державного бюджету для підготовки і проведення проміжних виборів в ОВО № 206 на загальну суму понад 14,5 млн гривень.
Нагадаємо, 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року. Рішення було ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.
За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.
Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.
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