В окрузі загиблого нардепа Полякова стартував виборчий процес

Вибори до парламенту в окрузі №206 мають відбутися 27 березня

ЦВК виділила понад 14,5 мільйонів гривень на довибори в Раду на окрузі № 206

Сьогодні, 26 січня, розпочинається виборчий процес на проміжних виборах народного депутата, що відбудуться в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) 27 березня.

Центральна виборча комісія прийматиме документи для реєстрації кандидатів до 24 лютого, згідно із календарним планом, затвердженим ЦВК.

Отже, до 4 лютого триватиме процедура утворення окружної виборчої комісії, до 11 березня – утворення дільничних виборчих комісій.

Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати відбуватиметься до 24 лютого. ВК ухвалює рішення про реєстрацію кандидата не пізніше, ніж на 5-ий день з дня прийому документів.

Розпочинати агітацію кандидат може наступного дня після реєстрації, а протягом 10 днів після реєстрації має відкрити рахунок свого виборчого фонду.

27 березня – день голосування.

Офіційні результати виборів ЦВК має встановити не пізніше 11 квітня.

Раніше ЦВК затвердила обсяг коштів з державного бюджету для підготовки і проведення проміжних виборів в ОВО № 206 на загальну суму понад 14,5 млн гривень.

Нагадаємо, 29 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року. Рішення було ухвалено у зв’язку зі смертю народного депутата Антона Полякова.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

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