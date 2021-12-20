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    Поліція про розслідування смерті нардепа Полякова: залишилося дві версії

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    Антона Полякова знайшли мертвим&nbsp;у таксі уночі 8 жовтня - Поліція про розслідування смерті нардепа Полякова: залишилося дві версії
    Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня
    фото з відкритих джерел

    Правоохоронці встановили коло осіб, з ким у депутата було спілкування, та розклали хронологію останнього дня життя Полякова

    Досудове розслідування у справі смерті нардепа Антона Полякова триває, на даний момент проводиться близько 20 експертиз, деякі вже готові. Про це розповів в інтерв'ю «РБК-Україна» начальник поліції Києва Іван Виговський.

    «На сьогодні досудове розслідування триває, версії у нас залишається дві – самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм», – повідомив Виговський.

    Правоохоронці встановили все коло осіб, з ким у депутата було спілкування, та розклали хронологію останнього дня життя депутата.

    «Встановили і проводимо слідчі дії з усіма причетними особами, свідками. Плюс проводимо дуже багато технічних заходів. Але більше щось говорити у цій справі я зараз не можу», – сказав Виговський.

    Він нагадав, що у Верховній Раді створена тимчасова слідча комісія з цього питання.

    «Ми минулого тижня проводили з ними спільну зустріч і пропрацювали певні напрямки. Що стосується телефону Полякова, то після завершення слідства ми все розповімо, зараз це може нашкодити слідству», – повідомив начальник поліції Києва.

    Нагадаємо, що народна депутатка Галина Янченко однією з перших заявила, що в крові Антона Полякова знайдений алкоголь і метадон.

    Згодом «слуга» Янченко зізналася, звідки в неї дані експертизи про причини смерті Полякова.

    За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

    Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

    Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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    Теги: Національна поліція України алкоголь смерть наркотики розслідування Антон Поляков За майбутнє
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    Поліція про розслідування смерті нардепа Полякова: залишилося дві версії