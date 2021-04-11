Україна ввела лише пʼяту частину стандартів НАТО – Шмигаль

Перехід до нових стандартів потрібен для прискорення повноправного членства в альянсі

Для того, щоб прискорити набуття повноправного членства в Північноатлантичному альянсі, Україна створила національну систему переходу на стандарти НАТО. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

«Україна твердо і непохитно тримає курс на приєднання до Альянсу. Адже, як зазначив президент України, НАТО - це єдиний шлях до завершення війни на сході України», – заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна ввела вже 292 стандарти і керівні документи НАТО або 19% угод зі стандартизації.

«До того ж третина з них впроваджено за останні півтора року. Запуск національної системи переходу на стандарти НАТО дасть Україні можливість прискорити свій шлях до повноправного членства в Альянсі», – резюмував він.

Нагадаємо, що 7 квітня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), після реалізації якого країна могла б стати членом Альянсу.

Також про підтримку рішення щодо надання ПДЧ для України заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.