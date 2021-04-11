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    Україна ввела лише пʼяту частину стандартів НАТО – Шмигаль

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    Денис Шмигаль запевняє, що більшість нововведень зʼявилося останніми роками - Україна ввела лише пʼяту частину стандартів НАТО – Шмигаль
    Денис Шмигаль запевняє, що більшість нововведень зʼявилося останніми роками
    Фото з відкритих джерел

    Перехід до нових стандартів потрібен для прискорення повноправного членства в альянсі

    Для того, щоб прискорити набуття повноправного членства в Північноатлантичному альянсі, Україна створила національну систему переходу на стандарти НАТО. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

    «Україна твердо і непохитно тримає курс на приєднання до Альянсу. Адже, як зазначив президент України, НАТО - це єдиний шлях до завершення війни на сході України», – заявив Шмигаль.

    Прем'єр зазначив, що Україна ввела вже 292 стандарти і керівні документи НАТО або 19% угод зі стандартизації.

    «До того ж третина з них впроваджено за останні півтора року. Запуск національної системи переходу на стандарти НАТО дасть Україні можливість прискорити свій шлях до повноправного членства в Альянсі», – резюмував він.

    Нагадаємо, що 7 квітня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ), після реалізації якого країна могла б стати членом Альянсу.

    Також про підтримку рішення щодо надання ПДЧ для України заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс.

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    Теги: міністр НАТО документи Україна президент Денис Шмигаль
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