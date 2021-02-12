Перший нардеп отримав підозру за «кнопкодавство»

Письмове повідомлення про підозру направлено до апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентаря та на його електронну пошту

Прокурори повідомили про підозру народному депутатові України за «кнопкодавство» на пленарному засіданні Верховної Ради.

Це перший практиці прокуратури випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.

«Нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги», - йдеться у її повідомленні.

Як розповіла Венедіктова, народний депутат викликався до Офісу генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак не з’явився та про причини неявки не повідомив.

Письмове повідомлення про підозру направлено до апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентаря, на його електронну пошту.

«РБК-Україна» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що мова йде про депутата із Закарпаття Владіслава Поляка (група «Довіра»).

Нагадаємо, у лютому 2020 року Офіс генпрокурора вперше порушив справу за кнопкодавство.

На пленарному засіданні 21 лютого 2020 року позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владіслав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до проєкту закону щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. На відео видно, як під час голосування за поправку №1223 до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) Поляк спершу голосує на порожньому місці праворуч (місце закріплене за депутатом групи «Довіра» Василем Петьовкою), а потім натискає на кнопку на своєму пульті.

На табло голосування системи «Рада» видно, що «за» проголосували з обох місць.

Також Поляк кнопкодавив під час голосування щодо поправки №1420 до того самого законопроєкту. На кадрах видно, що депутат спочатку натискає на кнопку на своєму пульті, а згодом голосує на порожньому місці праворуч від нього. На табло видно, що проголосували з обох місць.

Крім того, нардеп Поляк кнопкодавив і під час електронної реєстрації на сьогоднішнє засідання: спершу натиснув на кнопку на місці праворуч, потім – на своєму місці. На табло видно, що на обох пультах відбулася реєстрація.

Нагадаємо, що 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроєкт 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту. За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тис. грн, однак для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді. За розслідування правопорушення повинне взятися Державне бюро розслідувань, але спочатку генпрокурор має зареєструвати відповідне кримінальне провадження.

У разі визнання депутата винним у кнопкодавстві та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).

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