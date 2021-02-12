Напад на журналістів на Столичному ринку скоїли учасники стрілянини у Броварах

Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

На знімальну групу видання «Великий Київ» 6 лютого накинулися охоронці «Столичного» ринку і застосували фізичну силу на очах у покупців.

За фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів з боку охоронців ринку поліція Київської області вже відкрила кримінальне провадження. Справа на контролі у Департаменту захисту інтересів суспільства і держави МВС України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Вже кілька років за ринок ведеться справжня війна з кримінальними епізодами та участю одіозних політиків з оточення Януковича.

Будівництво ринку загальною площею 160 га розпочалось у 2010 році. У цей же період в Україні до влади прийшов Віктор Янукович. У 2012 році ринок до своїх рук прибрав відомий кримінальний олігарх оточення Юрій Іванющенко, більш відомий як «Юра Єнакіївський». Саме той Іванющенко, який досі офіційно перебуває у розшуку МВС.

Ринок перейшов в його непрямі активи за класичною схемою через підставних осіб та офшорні компанії, в яких складно визначити кінцевого власника.

Кілька років тому ринок переоформили на Олександра Стельмаха – людину з пулу того ж Іванющенка. Втім, на останнього вже завели кримінальну справу. Після Стельмаха директором ринку стає Рустем Абдукадиров – відома персона у кримінальних колах. Востаннє його бійці засвітилися під час перестрілки у Броварах за переділ ринку маршрутних перевезень. Невдовзі після перестрілки саме охоронне угрупування Абдукадирова штурмував прямо на Столичному ринку загін спецпризначення поліції.

Адміністрація ринку «Столичний» поки відмовилась надати коментар з приводу нападу на знімальну групу та конфлікту щодо прав володіння ринком. Варто зазначити, що відразу після нападу керівник охорони передав представнику видання «Великий Київ» контактний номер, за яким речниця ринку на ім’я Вікторія повідомила, що журналісти не праві і сенсу спілкуватися вона не бачить.