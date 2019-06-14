Вибори в Раду: глава штабу «Слуги народу» назвав союзників і конкурентів



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Очільник штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко Фото: Главком

За словами Корнієнка, Опоблок і «За життя» - конкуренти, а «Голос» і «Сила і честь» - потенційні союзники

Партія Володимира Зеленського «Слуга народу» не сприймає жодну зі «старих політсил» за свого союзника, а з партією «Голос» Святослава Вакарчука – «за одне і теж».

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів очільник штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко.

На його думку, «Слуга народу» перетинається з «Голосом» «у деяких регіонах на Заході, трохи в Києві».

«Але ми не вважаємо їх своїми конкурентами, тому що ми за одне і те ж. От на Сході у нас конкуренти Опоблок і «За життя», - пояснив політик.

При цьому він зауважив, що можливість коаліції з «Голосом» іще треба обговорювати.

«Треба обговорювати, чи може вона бути. Для початку треба подивитися, хто зареєструється, тому що не все зрозуміло», - сказав Корнієнко.

Крім того, за його словами, союз із партією «Сила і честь» також можливий.

«Смешка можна віднести до нових сил. Його партія раніше брала участь у виборах, але в його списку є нові спеціалісти», - зазначив голова штабу.

За словами Корнієнка, позиція його партії стосовно «старих сил», як-от Опоблоку, «За життя» і «Батьківщини», а саме не утворювати з ними союзу, не змінилася.

«Раніше Володимир Зеленський уже заявляв, що з подібними силами союзів не буде. Він говорив про всі старі політсили. Ця позиція у партії зберігається», - зазначив він.

Також у «Слузі народу» розповіли, як працює структура штабу партії.

Нагадаємо, «Слуга народу» 13 червня оприлюднила повний партійний список кандидатів в депутати, з яким вони йдуть на вибори. В першій сотні немає сімох кандидатів, яких озвучили на з’їзді в неділю.