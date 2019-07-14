Вибори в Раду: місце голосування вже змінили майже 200 тисяч українців



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Фото: Главком

Найбільше громадян змінили місце голосування в Донецькій області і в Києві

Місце голосування на позачергових парламентських виборах, запланованих на 21 липня, вже змінили майже 200 тис. українців.

Про це свідчать дані Державного реєстру виборців.

Так, станом 13 липня кількість виборців, які скористалися тимчасовим зміною місця голосування, становить 198 747 осіб

Найбільше громадян змінили місце голосування в Донецькій області (25 356 осіб) і в Києві (21 863 осіб). Найменше - у Чернівецькій області (1 457 осіб).

До слова, 7 липня ЦВК наказала передати бюлетені на виборчі округи.

Якщо скласти докупи всі бюлетені, надруковані до виборів у Верховну Раду, то їх висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро, тобто, 5895 метрів.