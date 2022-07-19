«Сценарій Британії». Окупанти видали цинічний «звіт» про трагедію в драмтеатрі Маріуполя

Колаборанти цинічно заявили, що в драмтеатрі Маріуполя загинули 14 людей

У Драматичному театрі Маріуполя, на який 16 березня окупанти скинули бомбу, внаслідок бомбардування загинули щонайменше 300 людей. Сьогодні росіяни прозвітували про закінчення свого «слідства». Глава «міністерства внутрішніх справ» так званої «ЛНР» Віталій Кисельов заявив, що вибух у драмтеатрі Маріуполя 16 березня стався «зсередини» будівлі, а загинуло всього 14 людей. Про це повідомляють російські медіа.

«Вибух був зсередини безпосередньо цього театру», – наводить ТАСС слова Кисельова, який посилається на проведені ними «експертизи» та «слідчі заходи». Він стверджує, що нібито «волонтери та військовослужбовці Збройних сил України затягували ящики, в яких могли бути вибухові пристрої та боєприпаси», і «коли вони робили закладку вибухової речовини», «щось у них пішло не так, тому в театрі це й сталося».

«За вказівкою кураторів із Великої Британії потрібна була масована бомба у засобах масової інформації. У принципі, мали розіграти кривавий сценарій», – заявив Кисельов.

Крім того, начальник «слідчого управління генеральної прокуратури» «ДНР» Олексій Куцурубенко заявив у розмові з «РИА Новости», що інформація про загибель 300 людей під час вибуху в драмтеатрі Маріуполя «виявилася фейком».

За словами Куцурубенка, у приміщенні зруйнованого театру знайдено останки 14 загиблих, а їдкий запах біля будівлі пояснюється наявністю рибного складу у підвалі, який було облаштовано для пункту роздачі їжі.

Нагадаємо, 16 березня росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

17 березня стало відомо, що бомбосховище під драматичним театром витримало удар, люди залишилися живі.

Як повідомлялося, внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків).

Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.