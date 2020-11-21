Українці зможуть отримувати ще одну пенсію: що відомо про нововведення уряду

В Україні збираються впровадити, крім солідарної, ще й накопичувальну пенсійну систему

В Україні введуть накопичувальну пенсійну систему для осіб молодших від 35 років, які працюють в особливо важких і небезпечних умовах. Це стане доповненням до їхньої солідарної пенсії.

Відповідний законопроєкт погодив на своєму засіданні Кабінет міністрів у середу, 18 листопада (щоб подивитися проєкт закону і порівняльну таблицю, доскрольте до кінця сторінки).

«Уряд пропонуватиме Верховній Раді впровадження професійної накопичувальної системи. Сьогодні на засіданні схвалили відповідний проєкт закону. Професійну накопичувальну систему пропонується запровадити для осіб молодших від 35 років, які працюють в особливо важких та небезпечних умовах. Так люди отримають власні пенсійні рахунки, якими вони зможуть скористатися, коли вийдуть на пенсію. Ідеться про тисячі гривень, які людина зможе отримати як доплату до своєї пенсії», – написав у своєму телеграм-каналі глава уряду Денис Шмигаль.

В Україні з'явиться накопичувальна пенсія. Джерело: Телеграм-канал Шмигаля

За його словами, приблизний об’єм коштів для такої накопичувальної системи становитиме 2-3 млрд грн на рік.

«Розрахунки, проведені до 2050 року, показують, що від введення такої системи виграють і працівники, і роботодавці, і загалом економіка країни. Тому готові до дискусій та сподіваємося на підтримку цього законопроєкту в залі парламенту», – сказано в повідомленні.

Джерелом фінансування стануть страхові внески роботодавців, які будуть сплачуватися за рахунок підвищення ставки ЄСВ на загальнообов'язкове пенсійне страхування на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій.

Так, за програмою №1 роботодавцям доведеться додатково до 22% ЄСВ платити ще 15%, в програмі №2 – 7%, в програмі №3 – від 3% за погодженням з працівниками.

Що передбачається цим законопроєктом:

– до повного переходу на виплати з накопичувальної системи, джерелом фінансування пенсій будуть страхові внески, які сплачуватимуться роботодавцями за рахунок підвищеної ставки ЄСВ замість механізму відшкодування;

– «пенсійні кошти ходять за учасником»: учасники самостійно вибиратимуть недержавний пенсійний фонд, до якого спрямовуватимуться страхові внески через Пенсійний фонд;

– запроваджуються три професійні програми:

програма №1 – дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років при наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі на шкідливих професіях (так званий список №1) від 10 років у чоловіків і наявності страхового стажу від 20 років, з нього на роботі на шкідливих професіях від 7,5 років у жінок.

програма №2 – дає право на отримання пенсії після 55 років та наявності страхового стажу від 30 років, з нього на роботі за списком №2 від 12,5 років у чоловіків і наявності страхового стажу від 25 років, з нього на роботі за списками №1 і №2 від 10 років у жінок.

програма №3 – дає можливість добровільно вступити в накопичувальну професійну пенсійну систему на умовах, визначених у колективних договорах і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.

– для осіб до 35 років, які до дати запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної пенсії набули не менше ніж третину необхідного стажу на роботах, які дають право на пільгову пенсію, передбачається право на перерахування коштів до солідарної системи;

– недержавні пенсійні фонди проходитимуть авторизацію

Як буде працювати накопичувальна система

Зі списками професій можна ознайомитися в постанові Кабміну від 24.06.2016 №461 за посиланням

Щоб залатати діру в Пенсійному фонді, Україні потрібні чималі кошти, а запит роботодавців і працівників спрямований на зниження податкового тиску, пояснив політолог Олександр Радчук.

Так, за планами уряду, 2% від нинішнього ЄСВ будуть виділяти в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини, і ще 2% – по ПДФО. Ці 4%, пояснює політолог, дозволяють в сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 мільйон гривень.

Відзначається, що скористатися цими коштами пенсіонер зможе на свій розсуд: або отримати всю суму відразу, або рівними частинами протягом наступних 5-10 років, або як довічне утримання з виплатою певної фіксованої суми.

Проєкт закону

Порівняльна таблиця

Джерело: Обозреватель