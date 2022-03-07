В Україні заблоковано Youtube-канали Шарія і його дружини

В Україні Анатолія Шарія оголошено в розшук і підозрюють у держзраді

Це сталося вночі 7 березня

В Україні заблоковано Youtube-канали блогера Анатолія Шарія і його дружини Ольги. Про це повідомляє «Главком».

У своєму телеграм-каналі Шарій підтвердив, що його канал недосяжний для перегляду в Україні з ночі 7 березня. Загалом, на канал Шарія підписано 2,91 млн людей, його дружини – 482 тис. людей.

Скріншот з Youtube

Нагадаємо, що 21 серпня 2021 року Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яка 20 серпня ввела санкції проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви.

В Україні Анатолія Шарія оголошено в розшук і підозрюють у держзраді. За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України. Крім держзради, українська спецслужба підозрює Шарія у «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Якщо його провину доведуть, блогеру загрожує до 15 років ув'язнення.

Шарій торік програв черговий судовий позов у Литві. У липні 2021 року Шарій програв апеляцію в литовському суді, він має покинути ЄС.

Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.

У травні 2021 року колишня омбудсменка Лутковська стала адвокаткою партії Шарія.