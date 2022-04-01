Путінський пропагандист Шарій визнав: міноборони РФ дурить росіян

Наприкінці березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів, а 1 квітня у самому Бєлгороді загорілася нафтобаза

Шарій у перші дні вторгнення радів і анонсував своє тріумфальне повернення в Україну

Підозрюваний у держзраді України блогер Анатолій Шарій заявив, що не вірить у версію про самообстріл об’єктів російського Бєлгороду. Про це він написав у Telegram.

«Я не вірю у «самообстріл» у Бєлгороді з двох причин мінімум. Перша – як мету було б обрано менш «вразливий» об’єкт, ніж нафтобаза. Друга – це однозначно репутаційний удар. Бо, як ви пам’ятаєте, всі 140 із 70 вертольотів ВПС України знищено. Тому маячня про «рязанський цукор» мені не заходить зовсім», – сказав Шарій.

Скріншот з Telegram Шарія

Крім цього, з істеричною заявою із цього приводу виступив у Telegram пропагандист Володимир Соловйов. Він висловив претензії до військового керівництва РФ.

«Питання. Хто відповідає за ППО на Бєлгородському напрямку? Місця базування вертольотів, що вчинили удар, знищені? Зона безпеки для Бєлгородській області коли буде встановлена?» – обурився кремлівський пропагандист.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Згодом прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Путіну надали інформацію про інцидент у Бєлгороді. За словами Пєскова, пожежа на бєлгородській нафтобазі – «це, безумовно, не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів».

Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» у інциденті не шукали.