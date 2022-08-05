Відстрілювався при затриманні. Названо ім'я ексзаступника голови ГУР, який працював на Росію (фото)

Затриманий був заступником голови ГУР Міноборони з 2008 до 2010 років

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Джерела в правоохоронних органах повідомили «Главкому», ким є ця особа. Йдеться про генерал-майора Ониська В’ячеслава Васильовича.

Згідно з повідомленням спецслужби, генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї. При цьому вказано, що співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення РФ, а наразі він перебуває під арештом.

Експосадовець передавав російським спецслужбам таємну інформацію фото: СБУ

За даними слідства, експосадовець передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі.

В СБУ розповіли, що під час обшуку за місцем роботи чоловік намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки з пістолета Макарова.

«Затриманий був заступником голови ГУР Міноборони з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України. У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів СРСР у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе. За завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного», – зазначається у повідомленні.

Крім того, як зазначили в СБУ, Росію цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

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Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію «Опозиційна платформа – за життя» до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного народного депутата.

Також наприкінці червня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі Головного управління Генштабу РФ (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач.