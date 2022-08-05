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Відстрілювався при затриманні. Названо ім'я ексзаступника голови ГУР, який працював на Росію (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Відстрілювався при затриманні. Названо ім'я ексзаступника голови ГУР, який працював на Росію (фото)
Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення РФ
фото з відкритих джерел

Затриманий був заступником голови ГУР Міноборони з 2008 до 2010 років

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Джерела в правоохоронних органах повідомили «Главкому», ким є ця особа. Йдеться про генерал-майора Ониська В’ячеслава Васильовича.

Згідно з повідомленням спецслужби, генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї. При цьому вказано, що співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення РФ, а наразі він перебуває під арештом.

Експосадовець передавав російським спецслужбам таємну інформацію
Експосадовець передавав російським спецслужбам таємну інформацію
фото: СБУ

За даними слідства, експосадовець передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі.

В СБУ розповіли, що під час обшуку за місцем роботи чоловік намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки з пістолета Макарова.

«Затриманий був заступником голови ГУР Міноборони з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України. У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів СРСР у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе. За завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного», – зазначається у повідомленні.

Крім того, як зазначили в СБУ, Росію цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

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Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію «Опозиційна платформа – за життя» до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного народного депутата. 

Також наприкінці червня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі Головного управління Генштабу РФ (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач.

Читайте також: Речник СБУ Артем Дехтяренко: Ми переграли російські ФСБ та ГРУ на всіх фронтах
Теги: Україна розвідка СБУ

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