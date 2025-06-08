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Розвідник заявив, що війна в Україні може тривати до 2030 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Розвідник заявив, що війна в Україні може тривати до 2030 року
Терещенко зазначив, що, попри все, Україна має достатньо міжнародної підтримки та внутрішніх ресурсів для боротьби
фото з відкритих джерел

Завершення війни не слід очікувати в найближчому майбутньому, оскільки міжнародні партнери, зокрема НАТО, не готові діяти рішуче

Масштабна війна Росії проти України може затягнутися щонайменше ще на п’ять років. Як інформує «Главком», про це заявив боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, розвідник Яніс Терещенко в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

На його думку, завершення війни не слід очікувати в найближчому майбутньому, оскільки міжнародні партнери, зокрема НАТО, не готові діяти рішуче до завершення власної програми переозброєння, яка триватиме до 2030 року.

«Це дійсність, це історичний момент. Скільки він триватиме? Ще років п’ять ми будемо продовжувати цю війну. До 2030 року ми ще будемо воювати, поки НАТО та Європа вагаються. Адже у них заплановано переозброєння НАТО до 2030 року», – сказав боєць.

Терещенко зазначив, що, попри все, Україна має достатньо міжнародної підтримки та внутрішніх ресурсів для боротьби.

«Ми маємо міжнародну спільноту, у нас достатньо сил і засобів для протидії Російській Федерації», – наголосив військовий.

На його думку, Росія вже вичерпала основні можливості для ескалації.

«У Російської Федерації недостатньо сил і засобів для того, щоб нас чимось залякати. Все, чим вони могли нас налякати, вони вже застосували. Всю зброю, всі способи нападу, хитрощів і так далі – вони абсолютно все здійснили, що могли. Якби вони могли зробити ще більше – вони б зробили ще більше», – сказав Яніс Терещенко.

Раніше ми писали, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відверто пояснив справжню мету переговорів у Стамбулі, заявивши, що вони потрібні не для «компромісного миру», а для «якнайшвидшої перемоги» Росії та «повного знищення неонацистської влади». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

Медведєв заявив, що його слова мають бути сприйняті як важливе повідомлення.

«Усім, хто переживає і чекає відплати. Переживати потрібно – це властивість нормальної людини. Відплата неминуча», – заявив він.

Як відомо, 2 червня, на переговорах у Стамбулі Україна та РФ домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей.

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Теги: росія війна Україна перемир'я

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