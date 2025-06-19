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Росія 100 днів ігнорує мирну пропозицію США – Сибіга

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія 100 днів ігнорує мирну пропозицію США – Сибіга
Андрій Сибіга акцентував, що Україна залишається відданою миру
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

Сибіга: Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру

Минуло рівно 100 днів з того часу, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію Сполучених Штатів щодо повного припинення вогню та початку справжнього мирного процесу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, наголосивши на відмові Росії від цього базового кроку до миру, пише «Главком».

За словами Сибіги, ці 100 днів стали періодом «російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну». Замість деескалації, Росія, як зазначив Сибіга, посилила терор проти України. 

«Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру», – підкреслив він. 

Андрій Сибіга акцентував, що Україна залишається відданою миру, тоді як Росія «продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США щодо припинення вбивств». 

У своєму дописі він закликав до негайних дій, щоб «змусити Росію до миру». На його думку, це можливо досягти «миром через силу, посиленням санкцій та розширенням можливостей для України». 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін спеціально масовано атакував Україну, щоб показати лідерів G7 слабкими. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як наголосив міністр, вночі 17 червня Росія завдала масованого і жорстокого удару по Україні. Особливо жорстоких атак зазнав Київ.

До слова, Андрій Сибіга закликав країни «Групи семи» (G7) суттєво посилити енергетичні санкції проти Росії. Його звернення прозвучало після обстрілу російськими військами нафтопереробного заводу у Кременчуці.

Андрій Сибіга зазначив, що «варварський напад на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури».

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Теги: росія Андрій Сибіга перемир'я Україна США

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