Росія висунула умови для припинення вогню в Україні

Небензя стверджує, що Україна за час перемирʼя може перегрупуватися та переозброїтися

Представник Росії в ООН заявив, що окупанти можуть продовжувати бойові дії «стільки, скільки потрібно»

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Кремль готовий до перемир’я, якщо Україна зупинить мобілізацію, а Захід припинить постачати їй зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського посадовця.

Небензя назвав 30-денне припинення вогню «прагненням учергове ввести в оману». На його думку, Україна за цей час може перегрупуватися та переозброїтися. «Нас не влаштовує ситуація, яка б дозволила київському режиму перевести дух, зализати рани й зупинити обвал східного фронту», – сказав він.

За словами російського постпреда, армія РФ здатна продовжувати бойові дії «стільки, скільки потрібно» для «врегулювання раз і назавжди першопричин конфлікту». Росіянин вчергове повторив методичку Кремля, звинувативши Захід у начебто ворожих діях щодо Росії.

«У 2014 році в результаті антиконституційного державного перевороту, підтриманого та спонсорованого США та ЄС, до влади в Україні прийшов режим з намірами винищити все російське. Усі ці роки він на ваших очах зневажав права жителів сходу та півдня України», – каже росіянин.

Водночас Небензя стверджує, що Росія бʼє «виключно по об’єктах військово-промислового комплексу України», а президенту США Дональду Трампу це показують як «цілеспрямовані атаки по мирних об’єктах».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня. Туди поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, спеціальний посланець США Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп «розчарований рівнем нерозумності Росії» у мирних переговорах щодо України.