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Уряд планує майже вдвічі збільшити тариф на електроенергію – Forbes

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд планує майже вдвічі збільшити тариф на електроенергію – Forbes
Для українців, які споживають менш ніж 100 кВт, тариф залишиться незмінним
фото з відкритих джерел

На засіданні уряду 30 травня буде розглянуто проєкт рішення, який передбачає зростання тарифу для населення на 80%

Уряд планує з 1 червня підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт. Про це пише Forbes Україна, посилаючись на радника одного з членів уряду.

За даними видання, на засіданні уряду 30 травня буде розглянуто проєкт рішення, який передбачає зростання тарифу для населення на 80%, до 4,8 грн/кВт. За умови споживання понад 100 кВт на місяць. 

За даними Forbes Україна, для українців, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт. 

«Проєкт рішення такий, але фінальне рішення може відрізнятись», – повідомив співрозмовник. 

Нагадаємо, Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів вже до кінця травня.

Зокрема, більшість українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на енергопостачання з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури.

До слова, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг «Слуга народу» Сергій Нагорняк, який ще до масованих обстрілів «вангував» підвищення ціни на електроенергію до 6 грн, наразі не вірить, що уряд зайде аж так далеко.

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Теги: тарифи уряд комуналка електроенергія

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