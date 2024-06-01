Уряд Нідерландів збирається заборонити йогу з цуценятами

Нідерландський уряд закликає своїх громадян не займатися йогою з цуценятами, адже тваринами треба багато спати

Нідерландський міністр пояснив, чому популярні заняття йогою недоцільні й неетичні

У Нідерландах уряд планує заборонити йогу з цуценятами. Молодих тварин більше не можна буде використовувати на популярних спортивних заняттях. Про це пише нідерландське видання ad.nl.

«Я не думаю, що це доцільно, – каже міністр сільського господарства Піт Адем. – Цуценята мають спати».

Раніше цьогоріч міністр звернув увагу на зображення, на яких люди використовують цуценят під час занять йогою. Після цього Управління безпеки харчових продуктів і споживчих товарів Нідерландів провело перевірки та наклало штрафи.

«Це не має сенсу. Цуценята перебувають на ранній стадії свого розвитку, для їх подальшої поведінки важливо, щоб зараз вони могли багато відпочивати та спати», – стверджують у відомстві.

Говорячи про шкоду такого виду занять, Піт Адем навів у приклад немовлят: «Ви не можете носити їх цілий день. Із цуценятами не інакше». Він також закликав прихильників таких занять йогою припинити їх відвідувати. «Я хочу сказати людям, які підписалися на такі божевільні практики: подумайте ще раз. Ви справді цього хочете?»

Як уряд Нідерландів ухвалюватиме заборону, наразі невідомо. Міністр наголосив, що заборона стосуватиметься не лише собак, а й усіх молодих тварин, яких заучають до спортивних занять: «Заборона стосуватиметься всього молодняку. Старі тварини: все добре. Не молодняк».

Видання пише, що раніше муніципалітет Амстердама також заявив, що хоче заборонити йогу з цуценятами.

Нагадаємо, що в Японії помер найвідоміший собака породи сіба-іну у світі, який прославився за мемом Doge і став обличчям криптовалюти Dogecoin.