Уряд продовжив на три місяці дію відстрочок від мобілізації

Рішення передбачає продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих рішеннями Мінекономіки

Уряд вніс зміну до постанови «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації»

Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації. Йдеться про працівників, які отримали «бронь» від Міністерства економіки. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в межах відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Як повідомлялося, раніше Кабмін ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання на місяць.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готує перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до лав ЗСУ.

До слова, петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тис. голосів.