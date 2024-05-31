Німеччина дозволила Україні бити по території Росії

Україна використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту від російських ударів

Рішення послабити обмеження на застосування західної зброї стало наслідком нещодавніх посилених атак окупантів на Харківщині

Німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт, повідомляє Der Spiegel.

Німеччина домовилася з Україною, що та використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту від російських ударів, які завдають із прикордонних територій РФ.

«Ми разом переконані, що Україна має право, згідно з міжнародним правом, захищатися від цих атак», – сказав він.

Як пише видання, рішення послабити обмеження на застосування західної зброї стало наслідком нещодавніх посилених російських атак у прикордонній зоні Харківської області.

Нагадаємо, Адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Як повідомлялося, Польща дозволяє Україні застосовувати зброю, що поставляється нею, для ударів по об'єктах у Росії. Заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик заявив, що Варшава підтримує право Києва використовувати озброєння на власний розсуд.

До слова, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може завдати удару по Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією. За словами очільниці МЗС, країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.