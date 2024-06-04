Уряд планує зняти бар’єри на ввезення в Україну енергообладнання

За словами Шмигаля, ситуація в енергетиці дуже складна через втрату понад 9 ГВт потужностей генерації

Уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться також про підтримку споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів.

«У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, дефіцит в енергосистемі України дещо більший, ніж вчора. Причиною цьому стало зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, однак через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Як повідомлялося, 4 червня у Києві можуть бути тривалими стабілізаційні відключення світла. Усе через великі обмеження ліміту електроенергії.

До слова, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури Харків більше не може забезпечити себе власною електроенергією. Місто змушене отримувати електрику з інших населених пунктів.