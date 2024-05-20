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Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі
Президент Раїсі загинув внаслідок авіакатастрофи
фото: Reuters

Кабінет міністрів висловив співчуття у зв'язку із загибеллю президента та його супутників в авіакатастрофі

Уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота. Про це йдеться в повідомленні уряду в X.

Як зазначає Tasnim News Agency, Кабінет міністрів іранської адміністрації зібрався на екстрене засідання в понеділок вранці після офіційного підтвердження загибелі.

Після засідання кабінет міністрів опублікував заяву, в якій висловив співчуття у зв'язку із загибеллю президента та його супутників в авіакатастрофі.

«Міністри віддали належне покійному президенту за його невтомні зусилля на своїй посаді, зазначивши, що президент Раїсі присвятив своє життя іранському народу. Міністри підкреслили, що вони рішуче продовжуватимуть шлях президента Раїсі на службі країні, запевнивши іранський народ, що не буде жодних перебоїв в адміністративних справах», – йдеться в повідомленні.

Аварія сталася, коли президент і його оточення поверталися з регіону Хода Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після відкриття дамби на спільному кордоні з Азербайджанською Республікою.

В авіакатастрофі загинули президент Раїсі, міністр закордонних справ Амірабдоллахян, лідер п'ятничної молитви в Тебрізі аятола Мохаммад Алі аль-Хашем, губернатор Східного Азарбайджану Малек Рахматі, а також члени президентської охорони і екіпажу літака. Уламки гелікоптера були знайдені рятувальниками рано вранці в понеділок.

Гелікоптер президента Раїсі розбився вдень у неділю
Гелікоптер президента Раїсі розбився вдень у неділю
фото: IRNA

Згідно з Конституцією Ірану, перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер очолюватиме кабінет міністрів на розсуд лідера Ісламської революції аятоли Сейєда Алі Хаменеї до обрання нового президента.

Конституція передбачає, що протягом 50 днів має бути сформована рада у складі спікера парламенту, голови судової влади та першого віце-президента, яка має організувати вибори нового президента.

Нагадаємо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію вдень 19 травня.

Раніше, керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого.

Такрж верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї виступив із заявою про аварію гелікоптера, на борту якого був президент Ірана Ібрагім Раїсі.

Згодом іранське інформагентство Mehr заявило, що президент Ірану Ебрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан загинули в результаті аварії гелікоптера.

Зазначимо, що чотири роки чотири місяці тому Іран збив український лайнер. Тоді загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. У тому числі український екіпаж із дев'ятьох людей.

До слова, у 2023 році Іран засудив десяток військових, але навіть не надав їх імен Україні. Україна і інші країні звернулися у Міжнародний суд, аби Іран визнав вину і сплати справедливу компенсацію за збиття українського лайнера.

Читайте також: Авіакатастрофа в Ірані. Літаку МАУ було лише три роки
Теги: Іран авіакатастрофа смерть уряд Кабмін

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