Уряд призначив нових заступників Умєрова

Кабмін звільнив Івана Гаврилюка з посади заступника міністра оборони

Кабінет Міністрів призначив нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Першим заступником міністра оборони було призначено Івана Гаврилюка. А заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції – Олександра Балануцу.

Водночас Кабмін звільнив Івана Гаврилюка з посади заступника міністра оборони.

Генерала Гаврилюка призначено першим заступником міністра оборони

Що відомо про Гаврилюка

Іван Гаврилюк є генерал-лейтенантом Збройних сил України. Він був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Також відомо, що він з квітня до серпня 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра оборони Віталія Половенка. З 2019 року Віталій Половенко обіймав посаду начальника відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Половенко є учасником бойових дій та кандидатом військових наук.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначив, що найближчим часом може розглянути декілька кадрових питань. В уряді є вакантні посади.

Перший віце-спікер переконаний, що «кадрові питання точно можуть бути» у найближчі тижні. Він нагадав приклад Олександра Кубракова, якого звільнили «достатньо швидко і, можна сказати, навіть не сильно сплановано».

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади.