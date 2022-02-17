Визнав півострів російським. Шуфрич придбав маєток в окупованому Криму (відео)

Родина народного депутата розширювала свої володіння вже після анексії Криму

Журналісти викрили народного обранця у придбанні нерухомості за російськими законами

Нестор Шуфрич, народний депутат України (ОПЗЖ) фактично визнав юрисдикцію Російської Федерацію у Криму, оформивши майно на півострові за законами окупантів. Про це йдеться у журналістському розслідуванні «Схем», пише журналістка Наталія Седлецька.

Йдеться про нерухомість у селищі Сімеїз на південному березі Криму.

Незадовго до анексії родина Шуфрича придбала у Віктора Медведчука недобудовану віллу площею 4500 квадратних метрів та велику земельну ділянку на березі Чорного моря – прямо по-сусідству із власним маєтком Медведчука у селищі Сімеїз.

Об'єкт Шуфричів досі недобудований, але власники його не закинули – обнесли парканом, а у 2021 році тут з’явилась охорона і табличка «Приватна власність».

Майно вже оформлене родиною Шуфрича за російськими законами. Це відбулось у 2019 році. Відтоді у державному реєстрі нерухомості Російської Федерації з’явився запис: цей маєток та декілька земельних ділянок під ним записані як власність російської компанії, зареєстрованої у Москві. Засновники цієї фірми – батько та помічник народного депутата України Нестора Шуфрича.

Виявилось, що родина народного депутата не лише оформила за російськими законами свою нерухомість, яку мала до анексії. Але і розширювала свої володіння вже після анексії Криму – придбавши за російськими законами тут ще більше майна, а саме – ще більше землі навколо недобудованого маєтку. І теж записали її на свою московську фірму – про що російські органи влади теж внесли запис у державні реєстри Російської Федерації.

Юристи, правозахисники та офіційні представники української влади пояснюють, що такі дії – це фактичне визнання поширення законів РФ на Крим та легітимізація влади окупантів на українському півострові.

Раніше стало відомо, що Шуфрич веде переговори про купівлю чергового телеканалу.

Також депутат від ОПЗЖ не зміг відповісти на звинувачення у спричиненні війни в Україні.

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