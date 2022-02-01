Шуфрич веде переговори про купівлю чергового телеканалу

Нестор Шуфрич зазначив, що поки не може сказати щодо якого каналу ведуться перемовини

Нестор Шуфрич зазначив, що поки не може сказати щодо якого каналу ведуться перемовини

Нардеп сподівається, що шостий канал «по беспределу» вже не закриють

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич розглядає можливість купівлі ще одного українського каналу. Про це він сказав ведучій Діані Панченко під час ефіру «Українського формату».

«Зізнаюся вам як своєму партнеру про те, що я веду переговори щодо придбання нової ліцензії. І я сподіваюся, що шостий канал «по беспределу» в Україні вже не закриють», – сказав він.

У коментарі виданню «Детектор медіа» Шуфрич зазначив, що поки не може сказати щодо якого каналу ведуться перемовини: «Якщо угода відбудеться, повідомлю».

Також він уточнив, що визначитися має до 1 березня. На запитання, чи є з-поміж тих каналів, купівлю яких він розглядає, закарпатський супутниковий канал Sirius та економічний Ukrainian News Channel, Шуфрич сказав, що не може поки що розголошувати цю інформацію і стосовно цих каналів теж.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення вважає, що у власності «Першого незалежного» (юридична особа ТОВ «Тайм медіа»), який належить Нестору Шуфричу, може бути «потенційний конфлікт інтересів». Саме тому регулятор вирішив надіслати інформацію щодо перевірки власності до НАЗК для реагування.

Перед Новим роком Зеленський увів санкції проти двох нових телеканалів оточення Медведчука, це канали «Перший незалежний» та UkrLive. Бенефіціарним власником каналів є нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Також Шуфрич є співвласником Медіахолдингу Новини – нової компанії, яку зареєстрували 100 працівників заблокованих телеканалів народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – 112 Україна, NewsOne та ZIK.

Згодом Шуфрич відреагував на санкції проти телеканалів: немає жодних підстав.

Раніше Шуфрич заступився за соратника Медведчука та «пояснив» його мільйонні статки.

Зазначимо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака. Рішення ґрунтується на доказах фінансування державою-агресором. Всі зазначені три телеканали пов’язують із Віктором Медведчуком.

Згодом телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

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