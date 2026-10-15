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Українські ракети «Барс» потрапили до планів переозброєння Німеччини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські ракети «Барс» потрапили до планів переозброєння Німеччини
«Барс» – це українська ракета-дрон, призначена для ураження цілей на великих відстанях
фото: Уніан

Бундесвер розглядає дві ракетні системи для масованих далекобійних ударів

Німеччина розглядає можливість закупівлі українських ракет-дронів «Барс» для оснащення власних сухопутних військ. Українська розробка опинилася серед двох систем, які військове керівництво ФРН вивчає в межах програми створення арсеналу відносно недорогих крилатих ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке спеціалізоване видання Hartpunkt.

Командувач Сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг під час виступу 7 жовтня на заході Об'єднання підтримки Сухопутних військ заявив, що рішення про оснащення армії недорогими крилатими ракетами вже ухвалено.

За словами генерала, наразі німецьке військове керівництво зосередилося на двох системах, які вже представлені на ринку. Водночас обидві розробки ще мають пройти процедуру кваліфікації для використання в Бундесвері.

«У майбутньому ми, як сухопутні війська, також матимемо недорогі крилаті ракети – рішення ухвалено! Наразі в центрі уваги дві системи, які вже доступні на ринку. Однак обидві ще мають пройти кваліфікацію для Бундесверу», – заявив Фройдінг.

Він також повідомив, що перші постачання нового озброєння принципово можливі вже у 2027 році. Саме на такий термін орієнтується німецьке військове командування.

Одним із головних завдань майбутніх ракет стане ураження цілей на значній відстані та подолання протиповітряної оборони противника шляхом одночасного застосування великої кількості засобів ураження.

«Ми зможемо завдавати масованих ударів по цілях на глибині близько 1500 кілометрів, перенасичуючи системи протиповітряної оборони противника», – наголосив командувач.

Німецьке видання зазначає, що «Барс» належить до сімейства українських засобів ураження, які вже застосовувалися під час війни проти Росії. У перспективі виробництво цих ракет планують організувати на території Німеччини у співпраці з місцевим партнером.

Другим кандидатом на озброєння німецьких сухопутних військ, за даними Hartpunkt, є крилата ракета Anthem, яку розробляє компанія Covenant.

Підприємство має представництва у США, Ізраїлі та Німеччині. У перспективі виробництво ракет можуть організувати в німецькому Лейпцигу.

За інформацією компанії, вартість однієї ракети Anthem має становити кілька сотень тисяч євро. Такий ціновий діапазон відповідає намірам Бундесверу отримати озброєння, яке можна закуповувати у великих кількостях.

Водночас точні технічні характеристики обох систем залишаються невідомими. Перед остаточним рішенням про закупівлю ракети повинні пройти випробування та відповідати вимогам німецьких військових.

Паралельно з програмою недорогих крилатих ракет Німеччина зацікавлена в отриманні американських далекобійних ракет Tomahawk разом із наземними пусковими установками Typhon.

За задумом німецького військового командування, різні типи озброєння мають доповнювати один одного. Відносно дешеві ракети передбачають використовувати для масованих ударів, які створюватимуть значне навантаження на протиповітряну оборону противника.

Нагадаємо, 22 серпня 2026 року стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини проводить переговори з кількома виробниками далекобійного озброєння. Берлін розглядав три ракетні системи, дві з яких пов'язані з Україною. Йшлося про Anthem компанії Covenant Industries, українську ракету-дрон «Барс» та крилату ракету «Фламінго» виробництва Fire Point.

Німецька сторона планувала відібрати два зразки для кваліфікаційних випробувань і підготувати рамкові контракти для їхнього подальшого серійного виробництва.

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Теги: Німеччина Україна ракета

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