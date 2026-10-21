Адміністрація Трампа анонсувала зміни формату переговорів стосовно України

США планують спочатку провести тристоронні переговори з Україною та Росією, а згодом залучити до них інші країни

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує організувати тристоронні переговори за участю України, Сполучених Штатів та Росії, а згодом розширити їх до багатостороннього формату із залученням інших держав. Американська сторона повідомила про значний прогрес у консультаціях із Києвом та європейськими партнерами, які відбулися 20 жовтня в Осло. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Axios Барака Равіда.

За інформацією журналіста, американський чиновник назвав переговори спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами Норвегії та Фінляндії дуже продуктивними та конструктивними.

Представник американської адміністрації повідомив, що під час зустрічі українська сторона висунула нові ідеї та пропозиції, які учасники переговорів детально обговорили. За його словами, консультації дозволили досягти значного прогресу в узгодженні спільного підходу до подальшої взаємодії з Росією та просування дипломатичного процесу.

Американський чиновник також зазначив, що між Сполученими Штатами, Україною та європейськими партнерами сформувався високий рівень узгодженості на робочому рівні. Сторони визначили подальші кроки та підтвердили спільне прагнення знайти практичні рішення, які дозволять припинити війну.

Під час переговорів в Осло представники України, США та європейських країн розглянули окремі складові комплексної мирної програми. Зокрема, йшлося про довгострокові гарантії безпеки для України, план економічного процвітання після завершення війни та формування ширшої європейської архітектури безпеки, покликаної забезпечити тривалу стабільність.

Наступний етап дипломатичних контактів запланований на 21 жовтня. За словами американського чиновника, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Джаред Кушнер, який також бере участь у дипломатичних зусиллях Вашингтона, долучиться до переговорів у дистанційному форматі.

Метою американської адміністрації є використання результатів консультацій з Україною та європейськими державами для подальших переговорів із Росією. Вашингтон прагне створити умови для проведення прямої тристоронньої зустрічі, після якої переговорний процес може охопити ширше коло учасників.

«Мета полягає в тому, щоб розвинути прогрес, досягнутий у відносинах з Україною та Європою, обговорити пропозиції з Росією та прокласти шлях до прямих тристоронніх та ширших багатосторонніх переговорів», – резюмував американський чиновник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Київ спільно з європейськими партнерами напрацював пропозиції для досягнення миру, які американська сторона має представити російському керівництву.

За словами глави держави, 20 жовтня відбулися важливі переговори з представниками Сполучених Штатів та європейських країн. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф особисто взяв участь у зустрічі в Осло, тоді як Джаред Кушнер долучився до обговорення онлайн.