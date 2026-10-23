Україна запропонувала перенести митний контроль углиб Польщі та Словаччини

Російські дрони почали атакувати вантажівки з українським зерном, які очікують на перетин кордону

Україна веде переговори з Польщею та Словаччиною про зміну порядку митного контролю вантажного транспорту. Київ прагне перенести відповідні процедури вглиб території сусідніх держав, щоб убезпечити перевізників сільськогосподарської продукції від російських ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією джерел видання, обізнаних із ситуацією, необхідність таких домовленостей виникла через атаки російських безпілотників на вантажівки із зерном, які стоять у чергах на кордоні.

Україна вже має досвід організації спільного прикордонного контролю з іншою сусідньою державою. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, відповідні пункти створено на кордоні з Молдовою. Тепер українська сторона хоче поширити цей підхід на Польщу та Словаччину.

Речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, що потреба в перегляді прикордонних процедур пов'язана з новими безпековими обставинами. За його словами, Київ зацікавлений у якнайшвидшому досягненні домовленостей із польською стороною.

Проблеми з перевезенням української агропродукції загострилися на тлі російських ударів по морській логістиці. За даними Financial Times, через атаки РФ чорноморський маршрут для українського експорту виявився практично заблокованим. Унаслідок цього Україна була змушена збільшити обсяги автомобільних, залізничних і річкових перевезень через європейські країни.

Однак останніми тижнями російські безпілотники регулярно атакують вантажівки з українською сільськогосподарською продукцією, які очікують на перетин кордону.

Міністр сільського господарства України Тарас Висоцький повідомив, що російські удари по найбільших морських портах і суднах у регіоні скоротили обсяги експорту приблизно вдвічі.

За його словами, у вересні Україна експортувала 2,4 млн тонн агропродукції, що становить лише 46% від можливого обсягу. Без повноцінного доступу до чорноморських портів експортні можливості країни залишаються на рівні 45-50% потенціалу.

Висоцький наголосив, що за таких умов необхідно зберігати та розширювати альтернативні маршрути перевезень. Крім того, Україна має працювати з європейськими партнерами над компенсацією додаткових логістичних витрат.

Одним із можливих напрямків залишається транспортування частини української продукції через порти країн Балтії. Водночас Financial Times зазначає, що такі перевезення значно дорожчі за використання чорноморських портів.

За даними Європейської комісії, обсяги українських вантажів, які перевозять Дунаєм, у вересні майже подвоїлися порівняно із серпнем. Якщо в серпні цим маршрутом транспортували приблизно 600 тис. тонн, то у вересні показник зріс до 1,16 млн тонн.

Водночас через Чорне море минулого місяця пройшло лише 10% українського експорту.

Розвиток альтернативних маршрутів ускладнюється перевантаженістю залізничної та канальної інфраструктури. Додатковою проблемою став низький рівень води в Дунаї після літньої посухи, який обмежує можливості річкових перевезень.

Крім того, Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українського зерна, хоча дозволяють транзит обмеженої кількості продукції через свою територію.

Нагадаємо, раніше Польща заявила про готовність розглянути запровадження спільного з Україною прикордонного контролю на своїй території через загрозу російських атак. Польське МВС пояснило, що такий механізм дозволить підвищити безпеку працівників пунктів пропуску та людей, які перетинають кордон. Водночас остаточного рішення ще не ухвалено, а можливі зміни потребуватимуть узгодження з Європейською комісією.