Вloomberg пояснив, навіщо Кулеба зустрінеться з очільниками МЗС Євросоюзу

Кулеба зустрінеться з міністрами закордонних справ країн ЄС на фоні проблем із постачанням артилерійських снарядів Україні

Кулеба зустрінеться з міністрами ЄС «на тлі ознак того, що підтримку блоку стає все важче забезпечити»

Глава МЗС України Дмитро Кулеба візьме участь у зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС на фоні проблем із постачанням артилерійських снарядів Україні. Міністр приєднається до діалогу онлайн. Про це повідомляє Bloomberg.

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Так, як пише видання, на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі у понеділок приєднається міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по відеозв'язку «на тлі ознак того, що підтримку блоку стає все важче забезпечити».

«Попри обіцянки продовжувати допомогу, ЄС щосили намагається домовитися про різні пакети фінансування і не виконає обіцянку відправити Києву 1 млн артилерійських снарядів до кінця березня», – йдеться у статті, де зазначається, що «плани щодо 12 пакету санкцій проти Росії були відкладено».

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Нагадаємо, Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

До слова, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше Bloomberg писав, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.