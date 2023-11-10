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Генштаб повідомив про провали РФ на кількох напрямках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив про провали РФ на кількох напрямках
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
фото: Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

Триває 625-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степок, Бояро-Лежачі, Миколаївка, Середина Буда Сумської області; Уди, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційного удару біля Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Червоного Ставу Харківської області; Сіверська, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Наші захисники відбили 10 атак окупантів в районах  Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Кліщіївка, Курдюмівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького Донецької області. Тут Силами оборони відбито 21 атаку. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Авдіївка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Урожайного та Сторожового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Ворог вів штурмові дії поблизу Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйполе, Роботине, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Комишани, Софіївка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною було знищено п’ять ударних БпЛА Shahed-136/131 та  одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ уражено вісім артилерійських засобів, пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, Залужний оголосив втрати окупантів за місяць активних боїв під Авдіївкою.

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Теги: розвідка авіація Генштаб Миколаїв Авдіївка інфраструктура озброєння населення втрати ворог Вугледар Місяць

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