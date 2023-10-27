Прем'єр-міністр Люксембургу зробив жорстку заяву на адресу Орбана

«Не можна казати: якщо ви хочете грошей для України, то ми хочемо грошей для себе»

Угорщина не може тримати Європейський Союз у заручниках у питанні допомоги Україні. Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель, пише Reuters.

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«Не можна казати: якщо ви хочете грошей для України, то ми хочемо грошей для себе. Ми не маємо бути заручниками пана Орбана, і я переконаний, що ми знайдемо позитивне рішення», – сказав Беттель перед засіданням лідерів ЄС у Брюсселі.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв блокувати будь-яке виділення грошей Україні з боку Євросоюзу. Він зажадав виразних пояснень необхідності виділення додаткових траншів Києву, а не простих пропозицій «дати більше грошей».

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До слова, лідери Угорщини та Словаччини виступили проти виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС у Брюсселі, розповіло Politico інформоване джерело серед дипломатів. Орбан заявив, що підтримка України «не працює». Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, у свою чергу, послався на проблеми корупції в Україні, які заважають виділенню коштів.

Допомогу у 50 млрд євро на наступні чотири роки Брюссель запропонував включити до бюджету ЄС на період із 2024 по 2027 рік. Схвалення фінансового плану потребує підтримки всіх 27 країн-учасниць об'єднання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Європейський союз намагається усунути країну від її унікальної ідентичності шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці не приймають. Про це повідомляє Associated Press News. Орбан заявив, що Євросоюз використовує проти Угорщини методи, які нагадують часи радянської окупації 1956 року.

На що верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель заявив, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу. Таку заяву Боррель зробив на конференції «Європа та мир».