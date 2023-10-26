Данілов розповів, як Україна нарощуватиме виробництво боєприпасів

За словами секретаря РНБО, з боєприпасами є проблеми не лише в Сил оборони, але й в росіян

За словами Данілова, приватні компанії замовили обладнання для виробництва боєприпасів, яке вже монтують на підприємствах

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Україна наростить власне виробництво боєприпасів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За словами секретаря РНБО, з боєприпасами є проблеми не лише в Сил оборони, але й в росіян.

Данілов зазначив, що західні партнери почали будувати додаткові потужності, але виробництво неможливо налагодити за короткий термін.

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«Наші приватні компанії також займаються цим питанням, замовили обладнання, яке вже монтують на підприємствах. Найближчим часом ми побачимо нарощування виробництва, держава тут сама не впорається», – сказав Данілов.

Чиновник наголосив, що такої витрати боєприпасів не було з часів Другої світової війни, але висловив упевненість, що Україна зможе розв'язувати цю проблему разом із партнерами.

Нагадаємо, Норвегія об'єднує зусилля зі Швецією і Данією для закупівлі артилерійських боєприпасів для України, снаряди буде поставлено у 2024 році.

Раніше ми повідомляли, що компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на артилерійські снаряди у межах рамкової угоди з Бундесвером. Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України.

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До слова, уже цієї осені ЗСУ зможуть перевершити збройні сили РФ за кількістю артилерійських пострілів.