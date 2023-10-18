Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються
Передача Atacms непублічно важливіше, чим сам факт передачі
Я не можу підтвердити чи спростити отримання нами цієї важливої зброї. Але хочу звернути увагу на інший важливий момент: чому партнери завжди публічно оголошують, що вони нам передають?
Хтось скаже, що такі демократичні правила. Насправді ні. Кожна країна може надавати таємну військову допомогу, і часто США саме так це і зробили. Нам оголошують все тому, що стратегія Заходу змусити відмовитися від шляху від війни.
Озвучуючи кожний новий пакет Захід відправляє меседж, що шлях війну не виграє. Тобто через ось цю публічність намагаються вплинути на плані шляху воювати.
Тому, якщо ми отримали Atacms, але про це не було публічно оголошено, то це серйозний дзвінок про зміну стратегії із змусити шлях вийти, до перемоги його. Очевидно, що новина про передачу цієї зброї одразу б змусила окупантів міняти дислокації в межах 300 км.
Якщо інформація підтвердиться, то в якій мірі передача ATACMS не є публічно важливою, чим сам факт передачі.
Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.
Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні.
Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 Himars та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.
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