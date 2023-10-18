Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються

glavcom.ua
Армійська тактична ракетна система Atacms
фото: wikipedia.org

Передача Atacms непублічно важливіше, чим сам факт передачі

Я не можу підтвердити чи спростити отримання нами цієї важливої ​​зброї. Але хочу звернути увагу на інший важливий момент: чому партнери завжди публічно оголошують, що вони нам передають?

Хтось скаже, що такі демократичні правила. Насправді ні. Кожна країна може надавати таємну військову допомогу, і часто США саме так це і зробили. Нам оголошують все тому, що стратегія Заходу змусити відмовитися від шляху від війни. 

Озвучуючи кожний новий пакет Захід відправляє меседж, що шлях війну не виграє. Тобто через ось цю публічність намагаються вплинути на плані шляху воювати.

Тому, якщо ми отримали Atacms, але про це не було публічно оголошено, то це серйозний дзвінок про зміну стратегії із змусити шлях вийти, до перемоги його. Очевидно, що новина про передачу цієї зброї одразу б змусила окупантів міняти дислокації в межах 300 км.

Якщо інформація підтвердиться, то в якій мірі передача ATACMS не є публічно важливою, чим сам факт передачі.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні.

Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 Himars та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Читайте також: Свято великої крові для Путіна
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: політика війна озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія готує нові штурмові бригади – ISW
Росія готує нові штурмові бригади – ISW
26 вересня, 09:36
Протягом усієї повномасштабної фази війни мінімальна кількість опитаних зовсім не вірила у перемогу України – 1%
Як змінилися настрої українців щодо тривалості війни: інфографіка
5 жовтня, 09:28
В уряді Італії є розбіжності щодо рішення про передання нового пакета допомоги Україні
Італія готується передати Україні восьмий пакет допомоги: що до нього ввійде
5 жовтня, 16:21
Теракт у селі Гроза: чим вдарили окупанти
Теракт у селі Гроза: чим вдарили окупанти
5 жовтня, 17:20
Захід визнав ліванське угруповання «Хезболла» терористичною організацією
Армія Ізраїлю заявила про удар по позиціях «Хезболли» у Лівані
14 жовтня, 06:17
За добу втрати ворога склали 797 осіб на Таврійському напрямку
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
14 жовтня, 11:49
РФ втретє за жовтень атакувала Миргород
РФ атакувала Полтавщину ракетами і «Шахедами»: є постраждалі
16 жовтня, 07:59
Atacms – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
Вчора, 17:11
Кулеба назвав кількість компаній, які вироблятимуть зброю разом з Україною
Кулеба назвав кількість компаній, які вироблятимуть зброю разом з Україною
Вчора, 18:23

Віктор Андрусів

Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються
Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються
Чи втомились українці від війни?
Чи втомились українці від війни?
Словаччина та інформаційний провал
Словаччина та інформаційний провал
Що заважає Україні проводити реформи
Що заважає Україні проводити реформи
Контрнаступ: провал чи успіх?
Контрнаступ: провал чи успіх?
Майбутнє демократії і цифровий deep state
Майбутнє демократії і цифровий deep state

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
39K
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
20K
Біженці з України масово переїжджають в одну із скандинавських країн
12K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
9736
Кабмін запровадив нову підставу для звільнення робітників
8642
Польща після виборів. Нова політична реальність

Новини

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 03:55
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту