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ЄС відстає від плану щодо постачання Україні боєприпасів – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС відстає від плану щодо постачання Україні боєприпасів – Bloomberg
Кілька держав-членів ЄС приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку з проханням продовжити цей термін
фото: dw.com

ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців

Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%. Про це повідомляє Bloomberg.

ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

Водночас, як зазначає видання, пройшло вже більш ніж половина цього часу, однак план виконаний лише на 30% і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогодні, ризикує не досягнути своєї цілі.

За словами обізнаних джерел, кілька держав-членів ЄС приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку з проханням продовжити цей термін.

Також і США, які мають на меті збільшити власне виробництво приблизно до 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля.

Окрім того, зазначається, що конфлікт Ізраїлю та ХАМАС також створює додаткові ризики для постачання зброї в Україну.

«Хоча наразі загальні вимоги Ізраїлю та України щодо боєприпасів не дуже збігаються, навіть відведення невеликої кількості 155-мм артилерійських снарядів від Києва, якщо вони знадобляться Ізраїлю, має значення, коли їх кількість настільки обмежена», - пише видання.

Крім того, як повідомляється, з моменту проголошення ініціативи ЄС зросла ціна на снаряди, тому виділених на неї коштів може виявитись замало.

Журналісти нагадали, що Латвія, Литва, Естонія, Німеччина, Польща та Нідерланди планують колективно поставити Україні 300-400 тисяч боєприпасів. До того ж Фінляндія, Данія та Швеція розмістили замовлення на суму 52 мільйони євро. Але виробництво почнеться у 2024 році.

Раніше Данілов розповів, як Україна нарощуватиме виробництво боєприпасів.

Теги: боєприпаси Європейський союз конфлікт

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