Де українським біженцям найлегше знайти роботу в ЄС: рейтинг країн

У багатьох випадках українці можуть розраховувати лише на низькокваліфіковані роботи

Найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку станом на зараз у Польщі. Про це свідчать дані нового звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), інформує notesfrompoland.com.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У звіті ОЕСР зібрані дані 12 із 38 країн, що входять до організації. Зазначається, що найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку у Польщі (65%). На другому місці Британія (61%), а на третьому – Швеція (56%).

У Литві рівень зайнятості українських біженців складає 53%, у Чехії – 51%, Данії, Нідерландах та Естонії – 46%, у Франції – 33%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найнижчий рівень працевлаштованості зафіксований у Швейцарії та Італії – 19% працездатних біженців. Хоча у рейтингу організації не було даних про Німеччину, у серпні голова Федерального агентства з праці Андреа Налес повідомила, що частка працевлаштованих працездатних українських біженців у Німеччині становить 19%.

Повідомляється, що українські біженці інтегруються на ринки праці приймаючих країн значно швидшими темпами, ніж інші групи біженців, яким знадобилося від 5 до 10 років, щоб отримати роботу. Значна частина можливостей працевлаштування для українських біженців – низькокваліфіковані роботи попри те, що українці мають освіту вище середнього.

Нагадаємо, три держави платитимуть українським біженцям гроші за те, що ті повернуться на Батьківщину. Зокрема виплати можна буде отримати у Ірландії, Швейцарії та Норвегії.

Також «Главком» писав, що українських біженців у ЄС змусять показати всі свої статки, зокрема й ті, які вони мають на батьківщині. При цьому можна припустити, що багато одержувачів соцдопомоги від європейських країн її позбавлять.