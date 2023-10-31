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ЄС знадобиться понад 14 років на виготовлення річного запасу снарядів для України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЄС знадобиться понад 14 років на виготовлення річного запасу снарядів для України
Нинішні темпи виробництва снарядів можуть бути нижчими за заявлені
фото: The New York Times

ЗСУ потребують 600 тис боєприпасів на місяць 

Для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років. Про це розповідає видання Defense Express.

Норвезька компанія Nammo, яка є одним з найбільших виробників боєприпасів в Європі, зробила доповідь щодо ситуації в європейській оборонній галузі. Зазначається, що сьогодні усі європейські країни сукупно здатні виробляти близько 500 тис артилерійських боєприпасів на рік, тоді як щомісячна потреба України становить близько 600 тис боєприпасів.

Таким чином, для покриття річної потреби ЗСУ у боєприпасах із темпами стрільби у 20 тисяч снарядів на день, ЄС за нинішніх темпів виробництва знадобиться близько 14 років. Якщо темпи стрільби знизити до 10 тисяч боєприпасів на день (300 тис на місяць), то річні витрати ЗСУ можна буде покрити за сім років.

«І це з розрахунку, що вже сьогодні Європа має темпи виробництва артилерійських боєприпасів у 500 тисяч на рік, хоча насправді ситуація по цифрах сьогодні може бути дещо гіршою», – зазначає видання.

Наприклад, у лютому 2023 року ЄС мав темпи виробництва у 300 тис артилерійських снарядів на рік, тож навряд чи сьогодні ця цифра могла різко зрости до 500 тис.

Нагадаємо, через події на Близькому Сході Захід занепокоєний тим, що можуть початися проблеми з нестачею артилерійських снарядів та іншого озброєння для України. Генсек Нато Єнс Столтенберг відзначив, що оборонна промисловість країн-членів НАТО не має достатніх резервних потужностей, щоб реагувати на кризи, подібні до нинішньої.

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Теги: війна Європа Україна боєприпаси

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