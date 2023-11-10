Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний 1 млн снарядів – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний 1 млн снарядів – Bloomberg
Питання постачання боєприпасів з ЄС для України стає все більш актуальним, особливо на тлі заяв про передачу Північною Кореєю снарядів для РФ
фото з відкритих джерел

Європейська служба зовнішніх справ поінформувала дипломатів ЄС, що затверджений план щодо боєприпасів для України навряд чи вдасться виконати за рік

Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання зазначають, що Європейська служба зовнішніх справ цього тижня поінформувала дипломатів ЄС, що затверджений план щодо боєприпасів для України навряд чи вдасться виконати за рік, тобто до наступного березня.

Представник Європейської служби зовнішніх справ відмовився коментувати це питання, посилаючись на конфіденційний характер обговорень. Деякі країни-члени ЄС не розкривають деталі постачань, але блок може попросити їх дати більше інформації. Це питання буде обговорено на зустрічі міністрів оборони ЄС наступного тижня.

Bloomberg наголошує, що постачання боєприпасів з ЄС стає все більш актуальним, особливо на тлі заяв про передачу Північною Кореєю снарядів для РФ.

Нагадаємо, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше Bloomberg писав, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.

Читайте також: Данілов розповів, як Україна нарощуватиме виробництво боєприпасів
Теги: війна Європейський союз боєприпаси озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки України на завод «Залив» у Криму
Як РФ рятуватиметься від українських атак по Криму: дані розвідки Британії
7 листопада, 10:01
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
Ворог за підтримки авіації штурмує позиції ЗСУ на п’ятьох напрямках – Генштаб
5 листопада, 18:52
Чим важче Перемога дається, тим надійнішими є її наслідки
Колонка Залужного для The Economist – холодний душ для українців
2 листопада, 14:39
Загалом, просування української армії на півдні адекватне тим труднощам, з якими вона стикається
Український наступ на півдні: чи є ресурси продовжувати?
30 жовтня, 12:45
Наразі в Україні контрольована та стабільна ситуація з електропостачанням
Ворог готує нову психологічну операцію в Україні
24 жовтня, 11:43
Росія використовує нову базу на Ладозькому озері
Стало відомо, де Росія ховає свій балтійський флот
23 жовтня, 10:26
Очільник міністерства оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Міністр оборони Ізраїлю повідомив, скільки може тривати наземна операція в Секторі Гази
23 жовтня, 10:08
Солдати живуть під землею, де розташовані 200-метрові «будинки»
Окупанти будують підземні міста під Токмаком: у чому їхня особливість
23 жовтня, 09:20
Ми не втомлюємося, ми звикаємо. В цьому немає нічого поганого
Чи втомились українці від війни?
14 жовтня, 10:34

Політика

Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном та назвав дату
Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном та назвав дату
Опозиційні сили Польщі утворили проєвропейську коаліцію
Опозиційні сили Польщі утворили проєвропейську коаліцію
Євросоюз, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний 1 млн снарядів – Bloomberg
Євросоюз, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний 1 млн снарядів – Bloomberg
Шольц закликав готуватися до довгої війни РФ проти України
Шольц закликав готуватися до довгої війни РФ проти України
Ердоган вступив у відкритий конфлікт із Блінкеном
Ердоган вступив у відкритий конфлікт із Блінкеном
Путін пересидить Сталіна? Як довго були при владі російські та радянські керівники
Путін пересидить Сталіна? Як довго були при владі російські та радянські керівники

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Масштабна повітряна тривога тривала більше трьох годин
14K
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
12K
Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати
9016
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7039
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
5382
ЗСУ встановили постійний контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині – ISW

Новини

Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту