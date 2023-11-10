Євросоюз, ймовірно, не встигне надати Україні обіцяний 1 млн снарядів – Bloomberg

Питання постачання боєприпасів з ЄС для України стає все більш актуальним, особливо на тлі заяв про передачу Північною Кореєю снарядів для РФ

Європейська служба зовнішніх справ поінформувала дипломатів ЄС, що затверджений план щодо боєприпасів для України навряд чи вдасться виконати за рік

Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.

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Джерела видання зазначають, що Європейська служба зовнішніх справ цього тижня поінформувала дипломатів ЄС, що затверджений план щодо боєприпасів для України навряд чи вдасться виконати за рік, тобто до наступного березня.

Представник Європейської служби зовнішніх справ відмовився коментувати це питання, посилаючись на конфіденційний характер обговорень. Деякі країни-члени ЄС не розкривають деталі постачань, але блок може попросити їх дати більше інформації. Це питання буде обговорено на зустрічі міністрів оборони ЄС наступного тижня.

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Bloomberg наголошує, що постачання боєприпасів з ЄС стає все більш актуальним, особливо на тлі заяв про передачу Північною Кореєю снарядів для РФ.

Нагадаємо, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше Bloomberg писав, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.