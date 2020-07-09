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    У світі

    Росія внесла журналіста Бабченка до списку терористів

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    Аркадій Бабченко наразі мешкає в Ізраїлі - Росія внесла журналіста Бабченка до списку терористів
    Аркадій Бабченко наразі мешкає в Ізраїлі

    Російські служби не повідомляють про причини включення Бабченка до переліку терористів

    Російська Федеральна служба з фінансового моніторингу включила до переліку терористів і екстремістів журналіста Аркадія Бабченка, який покинув РФ в 2017 році.

    Відповідний запис з'явилася в четвер у реєстрі на сайті Росфінмоніторингу. Про причини такого рішення не повідомляється, пише російський «Інтерфакс».

    Нагадаємо, в листопаді 2019 року російський журналіст Аркадій Бабченко залишив територію України. Він повідомив, що основною причиною його переїзду з України до Ізраїлю була загроза життю і безпеці сім'ї.

    Журналіст зауважив, що «з того варіанту подій, який зараз розвивається в Україні», він не бачить оптимістичного виходу.

    Як відомо, у резонансній справі про «замах у Києві на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка» 1 жовтня 2018 року набув сили вирок організатору «вбивства» - 50-річному Борису Герману, співвласнику та комерційному директору збройного підприємства «Шмайсер».

    Раніше Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

    Росія тероризм Аркадій Бабченко
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