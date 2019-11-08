В країні вакуум влади і фсбешники. Бабченко розкрив причину втечі з України



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«Це питання не навіть особисто моєї безпеки, а безпеки країни», - підкреслив Бабченко

Бабченко зауважив, що «з того варіанту подій, який зараз розвивається в Україні», він не бачить оптимістичного виходу

Російський журналіст Аркадій Бабченко повідомив, що основною причиною його переїзду з України до Ізраїлю була загроза життю і безпеці сім'ї.

Про це він розповів в інтерв'ю білоруському телеканалу «Белсат».

«Це питання фізичної загрози і безпеки сім'ї в першу чергу. Я просто впевнений, що користуючись тим, що в Україні тепер вакуум влади, управління країною порушено, її просто нашпиговують інсургентами, ефесбешниками і тому подібним. Це питання не навіть особисто моєї безпеки, а безпеки країни», - заявив Бабченко.

Він зауважив, що «з того варіанту подій, який зараз розвивається в Україні», він не бачить оптимістичного виходу.

«Брати участь в експериментах на кшталт «давайте під час війни виберемо головнокомандувачем комедіанта» я не хочу. Я постою за парканчиком, подивлюся з боку, чим це все закінчиться», - сказав Бабченко.

Нагадаємо, раніше журналіст Євген Кисельов повідомив, що Бабченко виїхав з України.

Як відомо, у резонансній справі про «замах у Києві на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка» 1 жовтня 2018 року набув сили вирок організатору «вбивства» - 50-річному Борису Герману, співвласнику та комерційному директору збройного підприємства «Шмайсер».

Раніше Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.