Бабченко з-за кордону побачив, як влада Зеленського стає проукраїнською

Аркадій Бабченко: «Поки що ми бачимо значний прогрес»

Проукраїнська позиція та нова риторика президента Володимира Зеленського ніщо інше, як гра в рейтинги. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив російський журналіст-утікач Аркадій Бабченко.

«Він (президент Зеленський – «Главком») сильно змінився. Я не знаю, чи змінилося його уявлення про війну та Путіна, але принаймні риторика змінилася точно і вона стала набагато більш проукраїнською. Тобто, говорити про те, що у владі в Києві нині капітулянти, вже не доводиться. Портніков (Віталій Портніков – журналіст) виявився правим: в Україні будь-яка влада стає або проукраїнською, або Майдан. Поки що ця влада стає проукраїнською», – зазначив Бабченко.

Водночас журналіст припустив, що такі зміни українського президента продиктовані виключно меркантильними інтересами.«У мене є сумніви в тому, що це внутрішні зміни. Є таке відчуття, що це виключно гра в рейтинги. Вони просто перемикнулися на проукраїнську риторику, щоб набрати голоси цих виборців. Якщо вони в якийсь момент зрозуміють, що їм буде вигідніша риторика ОПЗЖ, то, думаю, вони так само на неї перемикнуться. Поки що ми бачимо значний прогрес, але до того, як має бути, ще йти і йти», – наголосив журналіст.

Нагадаємо, у липні 2020 Росія внесла журналіста Бабченка до списку терористів.

У листопаді 2019 року російський журналіст Аркадій Бабченко залишив територію України. Він повідомив, що основною причиною його переїзду з України до Ізраїлю була загроза життю та безпеці сім'ї.

Як відомо, у резонансній справі про «замах у Києві на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка» 1 жовтня 2018 року набув сили вирок організатору «вбивства» – 50-річному Борису Герману, співвласнику та комерційному директору збройного підприємства «Шмайсер».

Раніше Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України.

29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.